بعد وفاة شاب بسببها.. طبيب: الأطعمة الحارة قاتلة

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كشف طبيب مصري عن الخطر الشديد الذي يكمن في الأطعمة الحارة، موضحاً أن تناولها قد يؤدي إلى الموت.

وقال الدكتور محمد البرعي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «دي إم سي»، إن تناول الأطعمة الحارة يساعد على تهيُّج الأغشية المخاطية للمعدة، مشيراً إلى أنها أيضاً تُحدث حرقاناً شديداً أو إسهالاً.

وأضاف البرعي أن الاعتدال في تناول مثل تلك الأطعمة يحفز الجسم ويدعم المناعة، مؤكداً ضرورة أن يكون ذلك بكميات محددة.

وبيَّن أن الضرر يأتي من تسرُّب جزء من الطعام الحار إلى الجهاز التنفسي، لافتاً إلى أن ذلك هو السبب المباشر للوفاة.

وعلَّق على حادثة وفاة الشاب الأمريكي هاريس ولوباه، بعد مشاركته في تحدٍ على «تيك توك» لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار.

وذكر أنه من الممكن أن يكون سبب وفاة هاريس إصابته بتهيج في الجهاز التنفسي.

كان هاريس، البالغ من العمر 14 عاماً، قد لقي مصرعه أمس على الفور، بعدما تناول الرقائق التي تم تصنيعها من فلفل «كارولاينا ريبر» و«ناغا فايبر»، اللذين يُعدَّان من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم.