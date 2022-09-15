بعد وفاة عشرات الأطفال.. دولة إفريقية تعلق مبيعات شراب باراسيتامول

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ألزمت غامبيا المستوردين والمتاجر بتعليق مبيعات جميع العلامات التجارية لشراب باراسيتامول؛ بعد الاشتباه بوجود صلة بين الدواء ووفاة العشرات من الأطفال الصغار.

وكشف رئيس الجهاز الصحي عن بدء التحقيق؛ بعد اكتشاف ارتفاع في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة في أواخر يوليو الماضي.

وأشارت هيئة مراقبة الأدوية إلى أنه لا توجد بيانات كافية لتبرير فرض حظر عام على شراب باراسيتامول، مبينة أنه مسكن للألم، وغالباً ما يستخدم لخفض الحرارة عند الأطفال.

وكان الأطفال أصيبوا بأعراض منها: عدم القدرة على التبول، وارتفاع الحرارة، والقيء الذي أدى بسرعة إلى الفشل الكلوي.