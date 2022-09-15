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بعد وفاة عشرات الأطفال.. دولة إفريقية تعلق مبيعات شراب باراسيتامول

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 4:03 صباحًا
Woman hand pouring medication or antipyretic syrup from bottle to spoon. healthcare, people and medicine concept.

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ألزمت غامبيا المستوردين والمتاجر بتعليق مبيعات جميع العلامات التجارية لشراب باراسيتامول؛ بعد الاشتباه بوجود صلة بين الدواء ووفاة العشرات من الأطفال الصغار.

وكشف رئيس الجهاز الصحي عن بدء التحقيق؛ بعد اكتشاف ارتفاع في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة في أواخر يوليو الماضي.

وأشارت هيئة مراقبة الأدوية إلى أنه لا توجد بيانات كافية لتبرير فرض حظر عام على شراب باراسيتامول، مبينة أنه مسكن للألم، وغالباً ما يستخدم لخفض الحرارة عند الأطفال.

وكان الأطفال أصيبوا بأعراض منها: عدم القدرة على التبول، وارتفاع الحرارة، والقيء الذي أدى بسرعة إلى الفشل الكلوي.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 4:03 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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