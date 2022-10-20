بعد وفاة 99 طفلاً.. اندونيسيا تحظر بيع واستخدام كافة أنواع الأدوية السائلة

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دفعت وفاة نحو 100 طفل في إندونيسيا البلاد إلى وقف مبيعات كافة أشكال الدواء السائل التي تشرب عن طريق الفم.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع فقط من ربط شراب السعال بوفاة نحو 70 طفلاً في غامبيا. وقالت إندونيسيا إن بعض أدوية الشراب تبين أنها تحتوي على مكونات مرتبطة بحدوث إصابات الكلى الحادة، هو ما أدى إلى مقتل 99 طفلاً هذا العام. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الدواء مستوردا أم تم انتاجه محلياً.

وقالت السلطات الصحية الإندونيسية، الخميس، إنها أبلغت عن حوالي 200 حالة تعاني من إصابات الكلى الحادة في صفوف الأطفال، ومعظمهم كانت أعمارهم دون الخامسة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً عالمياً بشأن أربعة أنواع من شراب السعال مرتبطة بوفاة قرابة 70 طفلاً في غامبيا.

ووجدت منظمة الصحة العالمية أن أنواع شراب السعال التي استخدمت هناك- وهي مصنعة من قبل شركة أدوية هندية- احتوت على “مقادير غير مقبولة” من “داي إيثيلين غلايكول” و “إيثيلين غلايكول”. وقالت المنظمة الدولية إن تلك الأنواع من الشراب كانت “مرتبطة بشكل محتمل مع إصابات الكلى الحادة”.

وقال وزير الصحة الاندونيسي الخميس إن المركبات الكيماوية نفسها عُثر عليها أيضاً في بعض الأدوية المستخدمة محلياً. وقال بودي غونادي ساديكين إن “بعض أدوية الشراب التي اعطيت لأطفال مصابين بإصابات الكلى الحادة ممن هم دون سن الخامسة ثبت احتواؤها على “إيثيلين غلايكول” و “داي إيثيلين غلايكول” واللذين يفترض عدم وجودهما هناك، أو وجودهما بمقادير ضئيلة”. لكن الوزير لم يفصح عن عدد الحالات المرتبطة بالأدوية السامة.

وقالت السلطات الإندونيسية إن شراب السعال الذي استخدم في غامبيا لا يباع محلياً. وقال أحد علماء الأوبئة إن الحصيلة الحقيقية للوفيات قد تكون أعلى من الرقم المبلغ عنه. وصرّح ديكي بوديمان، وهو عالم أوبئة من جامعة غريفيث، لبي بي سي اندونيسيا، قائلاً: “عندما تقع حالات كهذه، (فإن ما نعرفه) هو مجرد غيض من فيض، وهو ما يعني أنه قد يكون هناك عدد أكبر من الضحايا”. ولم تكشف السلطات الإندونيسية حتى الآن عن الأسماء التجارية أو أنواع أدوية الشراب المرتبطة بالأطفال المرضى- واكتفت عوضاً عن ذلك بفرض حظر مؤقت على مبيعات ووصفات كافة أدوية الشراب والأدوية السائلة.