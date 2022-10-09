بعد وقفه من أجل التطوير.. ماذا قالت «التعليم» عن عودة الدبلوم التربوي؟

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أكد مصدر في وزارة التعليم، استمرار إيقاف برنامج الدبلوم التربوي وأنه حتى اللحظة لم يفتح أبوابه من جديد.

ووفق صحيفة “عكاظ”، فإن المصدر أكد إيقاف البرنامج دون تحديد موعد فتحه.

معاناة الدبلوم التربوي

وفي السياق، تحدث خريجون عن معاناتهم من عدم مقدرتهم الحصول على الدبلوم التربوي، الذي أغلق قبل أشهر، بهدف تطويره إلى درجة “ماجستير تخصص إعداد المعلم”.

وأشار الخريجون، إلى أن تلك الإشكالية هددت مستقبلهم ومنعتهم من التوظيف، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب إغلاق «الدبلوم التربوي» وعدم فتح مسار له في أي جامعة.

وفي هذا الصدد، قال مشاري الصبحي: تخرجت من الجامعة قبل 4 سنوات في تخصص تربية إسلامية على أمل أن أكون معلم المستقبل، لكن أحلامي ضاعت لعدم حصولي على دبلوم تربوي.

ولفت إلى أن الدبلوم التربوي حرمه من الوظيفة رغم أن نقاطه أعلى من نقاط مفاضلة معلمين تم تعيينهم بنفس تخصصه ويتميزون علي بأنهم «تربويون».