بعد 100 عام.. العراق يستعيد 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا

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أعلنت وزارة الثقافة العراقية استعادة 6000 قطعة أثرية استعارتها بريطانيا لأغراض علمية عام 1923.

وبحسب بيان للوزارة على حسابها في «فيسبوك» فإن عملية الاستلام تمت «بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني»، مشيرة إلى استعاده العراق، الجمعة، 6000 قطعة آثارية كانت قد استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923″.

وأضاف البيان «تسلُّم القطع الآثارية جرى بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني وسفير العراق في لندن جعفر الصدر ومدير عام المتاحف البريطانية ومدير عام متحف لندن وعدد كبير من الإعلاميين والآثاريين والمنقبين من العراق وبريطانيا».