بعد 20 عاما.. المغرب يكرر سيناريو كوريا الجنوبية

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كرر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، سيناريو كوريا الجنوبية بعد 20 عامًا، بعدما فاجأ الجميع ببلوغه نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر قبل أن يخرج على يد المنتخب الفرنسي.

وكان المنتخب الكوري قد بلغ الدور ذاته في النسخة التي استضافتها كوريا الجنوبية بالمشاركة مع اليابان 2002 وخرج بالخسارة بهدف دون رد أمام ألمانيا.

وتأهل المنتخبان إلى الأدوار الإقصائية متصدرين لمجموعتهما وواصلا المسيرة المثالية حتى بلوغ نصف نهائي في مشاركة تاريخية للقارتين الآسيوية والإفريقية.

وفاجأ المنتخب المغربي بتأهله متصدرًا مجموعته التي ضمت إلى جانبه «كرواتبا وبلجيكا وكندا» بعدما حصد 7 نقاط، أول منتخب عربي يتأهل إلى «ربع النهائي» بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0. و أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى «نصف النهائي» بفوزه التاريخي على البرتغال 1-0، قبل أن يخسروا أمام فرنسا 2-0 في نصف النهائي.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية معجزة كبيرة بالتأهل إلى المربع الذهبى فى مونديال 2002 الذى استضافه على أرضه بالمشاركة مع اليابان.

وقع المنتخب الكوري الجنوبي فى المجموعة الرابعة التى تضم البرتغال وبولندا والولايات المتحدة، ولان المفاجأت كانت عنوان نسخة 2002 فقد تأهل منتخب كوريا الجنوبية مع الويلات المتحدة، وخرجت البرتغال وبولندا.

تأهل كوريا الجوبية كأول المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ليواجه العملاق منتخب إيطاليا وقد نجح فى الفوز عليه 2-1 بقاعدة الهدف الذهبى بعدما سجل ثانى الاهداف فى الوقت الإضافى، وخرج من إيطاليا ليصطدم بعقبة إسبانيا فى دور الـ8.

وأمام منتخب إسبانيا بالدور ربع النهائى فازت كوريا الجنوبية فى المباراة التى انتهت 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، قبل أن تخسر من ألمانيا 1-0 فى نصف النهائى.