بعد 28 عاماً.. الإفراج عن 3 رجال سُجنوا ظُلماً بتهمة القتل بأمريكا

أفرج عن 3 رجال تعرضوا للسجن ظلماً لمدة 28 عاماً بتهمة القتل في نيو أورليانز، عقب اتفاق ممثلي الادعاء مع محامي الدفاع على أن إدانتهم تستند إلى أدلة رديئة وتورط ضباط شرطة فاسدين.

وأُطلق سراح كونتا جابل وليروي نيلسون وبرنيل جولوك، من السجن ليلة الأربعاء الماضي، بعد أن ألغى قاض في نيو أورليانز إداناتهم في حادث إطلاق نار قاتل العام 1994.

وقدم ممثلو الادعاء ومحامو الرجال الثلاثة اتفاقاً مع المحكمة ينص على إدانتهم في مارس 1996، بناءً على شهادة شاهد واحد أخطأ في لون السيارة، وكان جابل ونيلسون يبلغان من العمر 17 عاماً وقت اعتقالهما العام 1994 وكان يولوك يبلغ من العمر 18 عاماً.

ويشير الاتفاق إلى وجود اثنين من ضباط الشرطة في نيو أورليانز في مسرح الجريمة، اتضح لاحقاً أنهما ساعدا في التستر على جرائم قتل تجار المخدرات وتلاعبا بالأدلة في القضية، وأدين أحد ضابطي الشرطة وهو لين ديفيس، في وقت لاحق وحُكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل منفصلة.