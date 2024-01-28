بعد 3 أسابيع من حادث الباب.. طائرة “ماكس 9” تحلّق من جديد

ودفع حادث انفصال باب بمقصورة الركاب، في الخامس من يناير، على متن طائرة “ماكس 9” كانت قد دخلت الخدمة لدى “ألاسكا إيرلاينز” منذ ثمانية أسابيع فقط، إلى منع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 171 طائرة بوينغ “737 طراز ماكس 9” من التحليق؛ مما أفضى إلى إلغاء “ألاسكا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” آلاف الرحلات.