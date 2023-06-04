بعد 4 مباريات فقط بالدوري.. ميلان يعلن رحيل إبراهيموفيتش

وينتهي عقد المهاجم السويدي البالغ عمره 41 عاما بنهاية الشهر الجاري ولن يمدد الطرفان التعاقد بعد موسم ابتلي فيه بالإصابات.

وشارك إبراهيموفيتش في أربع مباريات بالدوري هذا الموسم، بمجموع 144 دقيقة فقط في أرض الملعب، لكنه أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المسابقة عندما جاء هدفه الوحيد هذا الموسم من ركلة جزاء خلال الخسارة 3-1 أمام أودينيزي في مارس.

وانضم إبراهيموفيتش لميلان لخوض فترته الثانية مع النادي في 2020 بعدما أحرز لقب الدوري في 2011، وقاده لحصد لقب الدوري مرة أخرى في الموسم الماضي.

وأكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن إبراهيموفيتش لن يشارك أمام فيرونا في سان سيرو يوم الأحد، لكن النادي أعلن أنه سيقوم بتكريم المهاجم السويدي بعد المباراة.

وقال متحدث باسم النادي “سيودع ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بعد إقامة تكريم مقتضب بمشاركة كل المشجعين”.

وأضاف “يود ميلان تقديم الشكر إلى زلاتان على سنواته المذهلة التي قضاها معنا”.