بعد 48 ساعة.. سكان العالم يرتفع لـ 8 مليارات نسمة وتحذير من خطر وجودي

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أفادت تقارير أممية ومواقع ترصد الزيادة السكانية البشرية على الكوكب، أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8 مليارات نسمة خلال يومين أو 3 على الأكثر.

ووفقا لموقع الرصد المعلوماتي لسكان الأرض، فقد بلغ عدد سكان العالم اليوم أكثر من 7 مليارات و999 مليونا و483 ألف نسمة.

مواليد عام 2022

وبحسب الموقع فإن عدد المواليد لهذا العام زاد على 115 مليونا و883 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 58 مليونا و029 ألفا، أي أن عدد المواد الأحياء لهذا العام يزيد، حتى اللحظة، على 57 و854 ألف نسمة.

124 ألف نسمة في هذا اليوم

وفي هذا اليوم، الموافق 12 نوفمبر 2022، بلغ عدد المواليد حوالي 248 ألف مولود جديد، بينما بلغ عدد الوفيات في هذا اليوم أكثر من 124 ألف حالة وفاة، وبالتالي فقد بلغت الزيادة في عدد السكان لهذا اليوم، حتى لحظة إعداد الخبر، أكثر من 124 ألف نسمة.

9 مليار في 2050

كل التوقعات تشير إلى أن عدد سكان العالم، الذي يقدر حاليا بحوالي 7.7 مليار نسمة، يتزايد وسيظل كذلك ليصل إلى 9 مليارات نسمة عام 2050.