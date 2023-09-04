بعد 6 أشهر بالفضاء.. هبوط المركبة “دراغون” على سطح الأرض

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هبطت المركبة الفضائية “دراغون” التي تقل طاقم “كرو-6″، صباح اليوم الاثنين، على سطح الأرض بنجاح بعد قضاء 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” على موقعها الرسمي.

وهبطت المركبة في مياه الأطلسي قرب سواحل ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة في الساعة 00:18 بالتوقيت المحلي (07:18 بتوقيت موسكو).

وأمس الأحد انفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية، واستغرقت رحلة العودة إلى الأرض حوالي 17 ساعة، وفيها رائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، ورائدا فضاء “ناسا” ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى الأرض على متن المركبة.