بعد “7 سنوات”.. عينة فضائية لـ”الأرض”

المناطق-متابعات

وصلت أكبر عينة جُمعت على الإطلاق من كويكب إلى صحراء ولاية يوتا الأمريكية، بعد عملية هبوط نهائية سريعة عبر الغلاف الجوي للأرض، بعد سبع سنوات على إقلاع المركبة “أوسايرس-ريكس” التابعة لوكالة ناسا.

وجمع مسبار “أوسايرس-ريكس” الحجارة والغبار من الكويكب بينو في عام 2020، ليباشر بعدها رحلة العودة الناجحة إلى الأرض، حيث تضم العينة نحو 250 غراماً من المواد.

ويتطلب تعريض الكبسولة لأقصر فترة ممكنة في رمال الصحراء الأمريكية، لتجنب أي تلوث للعينة يمكن أن يشوه التحليلات اللاحقة، حيث تقرر نقلها إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس.

واعتبر رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، بيل نلسون، أن هذه العينة من شأنها أن تُساعد على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض وبدايات النظام الشمسي.