بعضها منزلية.. 7 طرق لإخفاء آثار الجروح الملتئمة في الجسم

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كشفت أخصائية أمراض جلدية، عن 7 طرق تساعد في التخلص من آثار الجروح الملتئمة في الجسم، والتي تتسبب في بعض التشوهات لدى الكثيرين.

وأشارت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة دوروثيا سادلو، إلى ضرورة بدء العلاج في وقت مبكر إذ تكون استجابة الجلد أسهل وأسرع، مبينة أنه يجب العناية بالبشرة أثناء التئام الجرح مع التأكد من إغلاقه بشكل آمن ونظافته تجنباً للعدوى.

وأضافت أنه يمكن بعد ذلك استخدام الطرق التالية في العناية به لإزالة أي آثار تشوه وهي:

الوخز بالإبر الدقيقة

أشارت “سادلو” إلى أن هذه الطريقة يمكن استخدامها على عدة أنواع من الندوب، موضحة أنه أثناء هذا العلاج تخترق الإبر الدقيقة الجلد، مما يؤدي إلى إنشاء قنوات دقيقة ويحفز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على إعادة هيكلة الجلد والتقليل من ظهور الندوب.

الليزر الاستئصالي

وهو إجراء لإزالة الطبقات السطحية من الأنسجة بدقة من أجل تنعيم البشرة وتحفيز تجديد الأنسجة، مما يقلل بشكل كبير من ظهور الندوب من خلال إعادة تسطيح مكان الندبة وتقليل الاحمرار وتخفيف الألم والحكة.

التقشير الكيميائي

يمكن استخدام التقشير الكيميائي في علاج الندوب الطفيفة، إذ يعمل على تحسين مظهر ندبات حب الشباب على وجه الخصوص، لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد القديم، وهذا العلاج مناسب أكثر للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

حقن الكورتيكوستيرويد

تعد هذه الحقن فعالة في علاج الندوب السميكة للغاية ولا يمكن استخدامها على السطحية منها لأنها قد تسبب فجوة دائمة، ويتم حقنها مباشرة في نسيج الندبة لشدها وتخفيف الحكة والاحمرار والحرق التي يمكن أن تسبب ندوباً.

تقشير الجلد

تستخدم هذه الطريقة، وفق الأخصائية، بشكل أساسي في علاج ندبات حب الشباب المتراجعة بشدة، ويتم إدخال إبرة صغيرة في الجلد تخفف من ندبة حب الشباب، ويمكن أن يكون هذا العلاج فعالًا بشكل خاص للندوب المتدلية أو المرتفعة، مما يسمح بشد وتنعيم البشرة.

المراهم الطبية

يمكن أن تكون المراهم التي تصرف بوصفة طبية أكثر فعالية من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية، إذ غالباً ما تحتوي المنتجات الطبية على مادة ريتينويد قوية أو الستيرويد الموضعي الذي يقلل من الحكة والتورم، وهذا العلاج يستخدم في المنزل.

التدليك

يمكن أن يؤدي التدليك المنتظم واللطيف في المنزل باستخدام هلام الصبار أو زيت جوز الهند على سبيل المثال إلى تحسين التئام الجروح وتخفيف ظهور الندبات، كما أن هناك بكرات تدليك صغيرة خاصة تزيد من فعالية هذه الطريقة.