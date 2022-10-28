بعكس اتجاه العالم.. اليابان تبقي الفائدة السالبة دون تغيير

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أبقى بنك اليابان المركزي معدلات الفائدة لديه دون تغيير، الجمعة، محافظًا على موقفه البعيد عن خطى البنوك المركزية العالمية الأخرى التي تقوم بتشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة.

وجاءت قرارات بنك اليابان، الجمعة، متوافقة مع التوقعات، إذ أبقى معدلات الفائدة السالبة عند -0.10 بالمئة دون تغيير.

ولكن البنك قد زاد من توقعاته لارتفاع الأسعار حتى عام 2024، وحذر من أن المخاطر تزداد، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية ستكون أقوى في الفترة القادمة.

وأوضح أن معدلات الفائدة ستبقى عند المستويات الحالية أو أقل منها خلال الفترة القادمة.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.4 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 146.90 للدولار في أعقاب القرار، قبل أن يعكس اتجاهه ويرتفع بنسبة 0.13 بالمئة ويصل إلى 146.10 ين للدولار.