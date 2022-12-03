بعملية قلب مفتوح.. هكذا أنقذ الكشف المبكر مواطناً لم يعلم بانسداد 3 شرايين (فيديو)

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روى مواطن قصة اكتشافه انسداد 3 من شرايينه بعد مراجعته عيادة متنقلة للكشف عن أمراض القلب مشاركة في فعاليات رالي حائل الدولي 2022.

وأوضح المواطن غريب الشمري أنه كان يجلس مع أصدقائه وبعد تأخر أحدهم اتصلوا عليه فأخبرهم بوجود العيادة المتنقلة وطالبهم بالحضور للفحص.

وأضاف أنه ذهب لموقع العيادة وفُحص من قبل طبيب القلب وأخبره أنه يشعر بالتعب مع المشي، فقام الطبيب بعمل تخطيط للقلب واكتشف انسداد الشرايين.

وكشف الشمري بأن الطاقم الطبي طلب منه الحضور للمستشفى في اليوم التالي ومن ثم أجروا له عملية قلب مفتوح كُللت بالنجاح.