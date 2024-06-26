«بعوضة».. تقلق أولمبياد الفرنسيين

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ارتفع عدد الإصابات بحمى الضنك في منطقة باريس الكبرى بشكل كبير في الأشهر الأولى من 2024، حسب تقرير جديد لمعهد باستور، قدّر الفترة التي يستطيع فيها البعوض نقل 5 أنواع من الفايروسات بين 3 أيام و3 أسابيع.

وقبل الألعاب الأولمبية، ومع وصول أعداد هائلة من الزوار الدوليين إلى باريس، خصوصا من البلدان الموبوءة بحمى الضنك، قال باحثو معهد باستور: «إننا في حاجة إلى اليقظة».

ووفق «مديكال إكسبريس»، أثبت باحثون من المعهد، بالتعاون مع وكالة مكافحة البعوض الإقليمية، والمركز الوطني المرجعي لفايروسات المفصليات، أن بعوضة النمر، الموجودة الآن في باريس الكبرى، قادرة على نقل 5 فايروسات، هي غرب النيل، وشيكونغونيا، وأوسوتو، وزيكا، وحمى الضنك.