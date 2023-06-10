بـ”التوعية والفحص”.. تحصين الحجاج من التسمم الغذائي

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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، البرنامج التوعوي الأول للتعريف بسلامة الغذاء ومخاطر التسمم الغذائي، والذي يستمرّ لمدة 3 أيام، بهدف توعية الحجاج وسكان وزائري العاصمة المقدسة بهذه المخاطر.

ويقدم البرنامج، الذي دشّنه أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، خدماته بـ 3 لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والأوردو؛ لضمان السلامة وللتعريف بمخاطر التسمم الغذائي حال تناول الأغذية التي تظهر عليها علامات التلف والفساد.

كما يتضمن عرض العديد من الأجهزة والأدوات المخبرية التي تستخدمها الأمانة؛ لضمان مأمونية الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وأملاً في تجاوز الرقم الذي حققته مختبرات الغذاء بتحليلها أكثر من 30 ألف عينة غذاء ومياه خلال عام 2022.