بـ”العالميين”.. هل يرفع “روشن” مستوى “الأخضر”؟

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يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعداداته لبدء رحلة البحث عن استعادة أمجاده القارية، حينما يخوض غمار منافسات بطولة كأس آسيا مطلع العام المقبل في الدوحة، إذ يشارك الأخضر السعودي في المجموعة السادسة، وإلى جانبه منتخبات “عمان، وقيرغيزستان، وتايلاند”.

ولأجل هذا الاستحقاق القاري، حزم المنتخب السعودي حقائبه وتوجه صوب البرتغال تحت قيادة مدربه الإيطالي “مانشيني” لإقامة معسكر تحضيري، ضمن أيام “الفيفا” الدولية، وفي إطار المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا