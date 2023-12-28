بـ”صفر الطنايا”.. “الشريع” ينتزع شوطَ بيرق الموحد للون الصفر في مهرجان الإبل

ودخلت عبر بوابة ريمات، اليوم، المنقياتُ المشاركة في شوط سيف الملك للون الوضح، بالإضافة إلى الفرديات المشاركة في شوط المنظمة الدولية، على أن تستعرض أمام لجنة التحكيم النهائي بعد غد السبت، فيما تستعرض غدًا المنقيات المشاركة في شوط شلفا ولي العهد للون الوضح.