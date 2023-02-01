بـ 33 مليون دولار.. ضبط شحنة مخدرات كبيرة في سفينة صيد بخليج عمان

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أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، الثلاثاء، ضبط شحنة مخدرات بقيمة 33 مليون دولار في سفينة صيد بخليج عمان.

وقال في بيان إنه صادر 4000 كيلوغرام من الحشيش و512 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار أمريكي، من سفينة صيد كانت تبحر عبر المياه الدولية في خليج عمان في 30 يناير.

وجاء في بيان للأسطول أن المصادرة تمت خلال دورية روتينية، وهي أول عملية مصادرة مخدرات في عام 2023.

ولفت إلى أنه في ظل القيادة السابقة لفرقة العمل متعددة الجنسيات من قبل اللواء البحري السعودي، عبدالله المطيري، لمدة 6 أشهر، سجلت 150 سفينة أكثر من 10,000 ساعة في الدوريات الإقليمية واعترضت 6 شحنات من المخدرات التي تضمنت الأفيون والهيروين والحشيش والامفيتامينات.

وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للمخدرات المضبوطة أكثر من 250 مليون دولار.

وتابع البيان أنه منذ عام 2021، اعترضت القوات البحرية المشتركة ما قيمته مليار دولار من المخدرات خلال الدوريات البحرية.