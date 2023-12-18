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بـ 34 مئوية.. مكة المكرّمة وجدة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

18 ديسمبر 2023 - 11:13 صباحًا

المناطق_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة وجدة أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت السودة 2 فقط .

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان 32 درجة، والقنفذة وينبع 31 مئوية.

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وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 2 مئوية، وأبها 4 درجات، والباحة 5 مئوية، وحائل ونجران والدوادمي وشرورة وطريف والمجمعة 6 مئوية.

وسجلت الدمام وعرعر والقريات والأحساء أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%.

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18 ديسمبر 2023 - 11:13 صباحًا
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