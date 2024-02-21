بـ 34 ْو4 ْمئوية.. “مكة المكرّمة” تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 34 ْمئوية، فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ 4 درجات فقط، مع استمرار طقسٍ مستقرٍ بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والحدود الشمالية.