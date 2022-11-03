بـ 37 درجة مئوية ..الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الخميس ، درجات الحرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن تسجل مدينة الدمام أعلى درجة حرارة عند 37 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن مدينة الأحساء سجلت 36 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة والخرج عند 35 درجة مئوية ، فيما سجلت الرياض وجازان والقنفذة 34 درجة مئوية .

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم يمتد الى الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، الرياض والشرقية.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على الاجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: