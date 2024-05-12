بـ 44 مئوية.. “مزدلفة” تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم

المناطق_متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في مزدلفة، و43 في عرفات، و42 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 16 درجة في السودة بعسير.

وأضاف أنه سجل اليوم، 41 درجة في الرياض، و40 في المدينة المنورة وبريدة ووادي الدواسر.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

السودة وأبها 16، والقريات وطريف والباحة 19 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.