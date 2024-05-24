بـ 44 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 13، الباحة 18، أبها 19، حائل 23، جدة والدمام 27، الرياض ومكة المكرمة 29، المدينة المنورة 30، درجة مئوية.