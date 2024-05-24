بـ 44 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ13 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 44، الأحساء 43، المدينة المنورة والرياض 41 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن جدة وحائل وعرعر وسكاكا 36، أبها 29، الباحة 27، السودة 22 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 13، الباحة 18، أبها 19، حائل 23، جدة والدمام 27، الرياض ومكة المكرمة 29، المدينة المنورة 30، درجة مئوية.