بـ 44 مئوية .. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

المناطق_متابعات

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 44 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير, في حين تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران,كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: