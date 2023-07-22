بـ 47 مئوية ..3 مدن تسجل أعلي درجة حرارة اليوم في المملكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وتوقع المركز في تقريره تأثيراً للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك الطريق الساحلي بين منطقتي مكة المكرمة وجازان.

ونوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

وعن درجات الحرارة فيُتوقع أن تسجل مدن الدمام والخرج ووادي الدواسر أعلى درجة حرارة بمقدار 47 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة في مكة المكرمة والرياض إلى 46 درجة.

ويُنتظر أن تسجل درجات الحرارة في المدينة المنورة 44 درجة، وفي عرعر وسكاكا 43 درجة، بينما تصل في جدة إلى 40 درجة وتبوك إلى 41 درجة.