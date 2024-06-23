بـ 49 ْمئوية “الأحساء وحفر الباطن والدهناء والصمان” تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاءِ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الساحلية منهما.