بـ 66%.. “كروم” يحقق المركز الأول بين المتصفحات الأكثر انتشاراً

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حقّق متصفح جوجل الشهير “جوجل كروم”، المركز الأول بين متصفحات الإنترنت الأكثر انتشاراً على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بنسبة تجاوزت الـ 66%، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته منصة “statcounter” لتحليل البيانات.

وأورد التقرير أن المتصفحات الأكثر انتشاراً حول العالم خلال الربع الأول من عام 2023، تضمّنت: متصفح أبل “سفاري” بنسبة 11.8%، وتلاه متصفح مايكروسوفت “إيدج” بنسبة انتشار بلغت 11%.

وأضاف بأن متصفح موزيلا “فايرفوكس” حلّ في المركز الرابع بنسبة انتشار تجاوزت 5.6%، وتلاه متصفح “أوبرا” في المركز الخامس بنسبة انتشار تجاوزت الـ 3%، ثم متصفح “إنترنت إكسبلورر” بنسبة 0.5%.