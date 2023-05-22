بـ 8.4 مليار دولار.. “نيوم” تشغل أكبر مصنع هيدروجين بالعالم 2026

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أتمّت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، اليوم (الاثنين)، مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، باستثمار إجمالي بلغ 8.4 مليار دولار.

جاء ذلك بعد توقيع الشركة مستندات مالية مع 23 مصرفًا وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية، كما أبرمت اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة “إير برودكتس”، والتي منحت بدورها عقودًا رئيسية لعدد من الشركاء في مجالي التكنولوجيا والبناء.

وأعلنت الشركة اعتماد شركة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، كطرف ثانٍ مستقل يقدّم رأياً موضوعياً لهيكلية التمويل من دون حقّ الرجوع، والذي يعد الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر.

كما أبرمت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر اتفاقية حصرية لمدة 30 عاماً مع شركة “إير برودكتس”، لشراء كامل الأمونيا الخضراء التي سينتجها المصنع، والذي سيتم بناؤه في مدينة “أوكساجون”.

وينتج مصنع الهيدروجين الضخم ما يصل إلى 4 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء.