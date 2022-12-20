بـ3 عمليات في سوريا.. الجيش الأمريكي يعتقل 6 دواعش بينهم قيادي كبير

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي كبير في التنظيم، خلال 3 مداهمات نفذتها باستخدام طائرات مروحية شرقي سورية، ووفقاً لبيان القيادة فإن العمليات الثلاث نفذت خلال الـ48 ساعة الماضية بواسطة طائرات هليكوبتر.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن من بين المحتجزين أحد كبار مسؤولي ولاية سورية ويدعى الزبيدي، مشيرة إلى أنه متورط في التخطيط لهجمات للتنظيم وتسهيلها في سوريا، موضحة أنه تم التخطيط المكثف لهذه العمليات لضمان تنفيذها بنجاح، وأن التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايك كوريلا: تؤكد هذه العمليات المشتركة التزام القيادة المركزية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لـ«داعش»، مبيناً أن القبض على عناصر تنظيم «داعش» سيعطل قدرة التنظيم على التآمر وتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار.