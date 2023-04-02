بـ34 مئوية.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الأحد)، على بعض مدن المملكة.

وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ34 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن جازان سجلت 33 درجة، ثم شرورة 31 درجة، ثم المدينة وجدة ونجران والقنفذة وينبع وبيشة 30 درجة مئوية، فيما سجلت القريات 7 درجات، تلتها عرعر 8 درجات، ثم سكاكا وتبوك ورفحاء 12 درجة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.