بـ34 مئوية ..مكة وجدة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة وجدة تسجل أعلى درجة حرارة بـ34 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ7 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة وجدة وجازان 34 درجة مئوية، القنفذة 33، ينبع 32، المدينة المنورة 31، الرياض 24 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على أبها 23، الباحة 23، السودة 17 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 7، أبها 11، الباحة 12، الرياض 16، المدينة المنورة 21، مكة المكرمة 24، جدة 26 درجة مئوية.