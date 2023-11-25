بـ34 مئوية ..مكة وجدة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة وجدة تسجل أعلى درجة حرارة بـ34 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ7 درجات مئوية.