بـ41 مئوية.. الدمام والصمان والحفر الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان وحفر الباطن 41 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.