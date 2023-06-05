بـ44 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الأثنين، أعلى درجة حرارة بـ44 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 43 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أدنى درجة حرارة سجلت اليوم في مدينة أبها بـ17 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

كما توقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم و الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة بمدن المملكة: