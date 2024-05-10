بـ44 مئوية مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة.. والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجات مئوية.