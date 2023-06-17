بـ45 مئوية.. مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في “فيديوجراف” نشره اليوم على حسابه بـ”تويتر”، أن مدينة مكة تسجل أعلى درجة حرارة بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة 42 درجة مئوية.

وأكد المركز أن مدينة أبها سجلت أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية و الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.