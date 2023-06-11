بـ46 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأحد في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أن مدينة حفر الباطن سجلت أعلى درجة حرارة بـ46 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 44 درجة والمدينة المنورة 43 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أقل درجة حرارة سجلتها مدينة أبها بـ18 درجة مئوية، ثم الباحة بـ21 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن المملكة: