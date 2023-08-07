بـ47 مئوية.. الدمام والأحساء تسجّلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والأحساء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والأحساء 47 مئوية، وكل من الصمان والخرج 46 مئوية، وسجّلت الرياض والتنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن والدهناء 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها والباحة 18 درجة، ثم طريف والقريات 22 مئوية.
وسجّلت الدمام وأبها والسودة وجدة والباحة وينبع أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.