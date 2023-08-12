بـ47 مئوية.. 5 مدن تسجل أعلي درجة حرارة اليوم في المملكة

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل الأحساء والدمام وحفر الباطن ورفحاء والدهناء أعلى درجة حرارة بـ47 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ15 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: الأحساء والدمام وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 47، القريات والخرج 45، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعرعر ووادي الدواسر 44 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وبريدة وسكاكا والعلا والمجمعة 43 درجة مئوية، جدة 39، الطائف 34، أبها 32، الباحة 29، السودة 22 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 15، أبها 19، الباحة 20، الطائف 24، وادي الدواسر وحائل وطريف والقنفذة وينبع والعلا 29، الرياض وعرعر وسكاكا 30، المدينة المنورة وجدة والدمام 31، مكة المكرمة 33 درجة مئوية.