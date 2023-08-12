بـ47 مئوية.. 5 مدن تسجل أعلي درجة حرارة اليوم في المملكة

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 15، أبها 19، الباحة 20، الطائف 24، وادي الدواسر وحائل وطريف والقنفذة وينبع والعلا 29، الرياض وعرعر وسكاكا 30، المدينة المنورة وجدة والدمام 31، مكة المكرمة 33 درجة مئوية.