بـ47 مئوية ..7 مدن تسجل أعلي درجة حرارة اليوم في المملكة

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: أبها 20، الباحة 21، القريات 24، طريف 25، الطائف 26، سكاكا ونجران وبيشة 27، الرياض والدمام والعلا 29، بريدة والأحساء والقنفذة 30، المدينة المنورة وجدة وحفر الباطن والخرج 31، مكة المكرمة 34 درجة مئوية.