بـ47 مئوية ..7 مدن تسجل أعلي درجة حرارة اليوم في المملكة

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مكة المكرمة والأحساء وحفر الباطن والدهناء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: مكة المكرمة والأحساء وحفر الباطن والدهناء والخرج 47 درجة مئوية، الرياض والدمام ووادي الدواسر وبريدة 46، المدينة المنورة وجدة وشروره ورفحاء وينبع 45، العلا 44 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة على مدن عرعر وسكاكا 43 درجة مئوية، حائل 42، طريف والقنفذة 40، أبها 34، الباحة 32 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: أبها 20، الباحة 21، القريات 24، طريف 25، الطائف 26، سكاكا ونجران وبيشة 27، الرياض والدمام والعلا 29، بريدة والأحساء والقنفذة 30، المدينة المنورة وجدة وحفر الباطن والخرج 31، مكة المكرمة 34 درجة مئوية.