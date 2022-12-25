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بـ5 مئوية.. القريات و طريف تسجلان أقل درجة حرارة اليوم في المملكة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 10:52 صباحًا

المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد على بعض مدن المملكة، حيث تسجل مدينة “شرورة” أعلى درجة حرارة بـ31 درجة مئوية، فيما تسجل القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ5 مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 26 درجة، المدينة المنورة 21 درجة، والرياض 20 درجة، وجدة 27 درجة، والدمام 22 درجة، وأبها 17 درجة، وتبوك 16 درجة.

وبلغت درجة الحرارة في جازان 30 درجة، وشرورة 31 درجة، وينبع ونجران ووادي الدواسر 25 درجة، والقنفذة 29 درجة، والطائف 18 درجة مئوية والخرج 22 درجة.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: القريات وطريف سجلتا 5 درجات مئوية، والباحة و الدوادمي و رفحا و تبوك والمجمعة وبريدة 8 درجات مئوية، و الطائف و حائل 7 درجات.

وبلغت درجة الحرارة في أبها و الرياض 10 درجات مئوية، وعرعر وسكاكا 6 درجات مئوية، وينبع 15 درجة، و العلا 10 درجات، والوجه 16 درجة مئوية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 10:52 صباحًا
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shimaa mohamed

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