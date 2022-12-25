بـ5 مئوية.. القريات و طريف تسجلان أقل درجة حرارة اليوم في المملكة

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: القريات وطريف سجلتا 5 درجات مئوية، والباحة و الدوادمي و رفحا و تبوك والمجمعة وبريدة 8 درجات مئوية، و الطائف و حائل 7 درجات.