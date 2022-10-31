بـ7 خطوات تحمي سيارتك من السرقة

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يبتكر اللصوص حيلا كثيرة لسرقة السيارات من المواطنين، ما بين السرقة المفتاح المصطنع،اوبأسلوب توصيل الأسلاك او كسر الزجاج او سرقتها بالاكراه، ونظرا لسقوط اكثر من تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات اليك أهم الخطوات لحماية مركبتك من السرقة:

دعم سيارتك بأجهزة الحماية

عزز حماية سيارتك بتدعيمها بأجهزة متطورة، كأجهزة الإنذار وتحديد الموقع والعازل الحرارى لزجاج السيارات الذى يحميه ضد الكسر.

لا تجعل سيارتك مطمع

لا تترك أشياء قيمة داخل السيارة سواء أجهزة “لاب توب” أو هواتف محمولة أو محفظتك الشخصية، حتى لا تصبح مطمع لعصابات سرقة السيارات، حيث يلجأ وقتها المتهمين لكسر الزجاج وسرقتها.

اختر مكانا جيداً لركن السيارة.

لا تركن السيارة فى مكان مهجور وتأكد من تأمين المنطقة المحيطة بها بشكل جيد.

لا تترك السيارة فى وضع تشغيل.

قبل أن تترك السيارة لشراء بعض المستلزمات تأكد جيداً من عدم تشغيل محركها، فضلاً عن أحكام إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل تام، فهناك بعض اللصوص تقف لمتابعة قائدى السيارات وسرقتها بعد تركها فى وضع تشغيل.

لا تقف فى المناطق المظلمة .

الوقوف فى المناطق المظلمة يعرضك لخطر قطاع الطرق، كن حذراً ولا تقف إلا فى المناطق المكشوفة وللضرورة القصوى.

لا تقف على الطريق السريع .

لا تقف لأى شخص تقابله فى الطريق خاصة الطرق السريعة لأن العصابات تلجأ إلى بعض الحيل من أجل إيقاف سيارتك على الطريق السريع لسرقتها بالإكراه.

لا تترك أوراق فى السيارة

رخصة السيارة من الأوراق الهامة، فلا تتركها داخل السيارة فى حالة عدم وجودك بداخلها، لأن ذلك يسهل مهمة السارق فى الهروب بها إذا تمكن من اقتحامها.

مفتاح سيارتك

لا تعطى مفتاح سيارتك لأى شخص سواء كان سايس لركن السيارة او حارس العقار فهناك تشكيلات عصابيه تقوم بنسخ المفتاح لسرقة السيارة عقب تتبع قائدها،كما عليك عدم النزول من سيارتك فهناك لصوص يلجأ لطريقة سرقة السيارة فى الطرق بحجة انك صدمته وأثناء نزولك من السيارة يستغل اللص انشغالك مع شريكه ويسرقها.