بقيادة بنزيما.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

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أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد بالسعودية.

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا.

الهجوم: فيدي فالفيردي – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.