بقيادة رونالدو والدوسري.. النصر يستعد للميركاتو الشتوي بصفقات نارية

يسعى مسلى آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، لضم عدد من اللاعبين المميزين في فترة الانتقالات الشتةوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها العالمي.

صفقات النصر في الميركاتو الشتوي

النصر تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا يقدم مستوى جيد للغاية في دوري روشن في الموسم الحالي 2022-2023، ويحتل الفريق المركز الثاني خلف الشباب المتصدر.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى الصفقات التي يسعى العالمي لحسمها بشكل رسمي، حيث هناك مفاوضات متقدمة مع رونالدو في الأيام الحالية، والذي لا يرتبط بعقد مع أي نادي، منذ الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبجانب التعاقد مع رونالدو، هناك العديد من الصفقات التي يسعى النصر لحسمها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم مختلف صفوف الفريق والمنافسة على كافة البطولات.

ويسعى النصر في التعاقد مع المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، ضمن التدعيمات التي يسعى الفريق في التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، بجابب الفرنسي فرانسيس كوكولين “فياريال الإسباني”، الكولومبي فيلمار باريوس “زينيت الروسي”.

ويدخل النصر بقوة ، في شهر يناير 2023، الحصول على توقيع ثنائي نادي الهلال ناصر الدوسري وعلي البليهي، عقب دخولهما الفترة الحرة؛ على أن ينضما إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم القادم 2023-2024.

ويضع النصر هؤلاء اللاعبين على رأس القائمة من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية وهما ” نواف بوشل ” لاعب الفتح”، والاعب هيثم عسيري، بالإضافة فى الفرنسي ألكساندر لاكازيت “أولمبيك ليون الفرنسي”، الفنزويلي جوزيف مارتينيز.

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