بقيمة مليار ريال.. “ريستاتكس جدة العقاري” يشهد 25 صفقة ومذكرة تفاهم بختام أعماله (صور)

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شهد معرض “ريستاتكس جدة العقاري”، الذي اختتم أعماله، اليوم (الخميس)، إنجاز أكثر من 25 صفقة ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال، بحضور أكثر من 10 آلاف زائر.

وتضمن المعرض الذي أقيم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات خلال الفترة من 10 – 13 أكتوبر 2022م، عقد 12 ورشة عمل تناولت أخلاقيات المهنة للوسيط العقاري، والتعريف بشبكة وعقد الإيجار الموحَّد، والتقييم العقاري، وتحسين البيئة الاستثمارية في العقار.

كما تضمنت ورش العمل مبادئ نظام التسجيل العيني للعقار، وإجراءات التسجيل فيه، والتحول الرقمي في اعتماد المخططات، والتكامل مع الجهات الخدمية رقمياً، وإيرادات الرسوم.

ودشَّنَ المعرضَ والفعالياتِ المصاحبةَ له نائبُ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي، وعدد من المسؤولين من القطاع العام والخاص والمهتمين بالمجال العقاري.