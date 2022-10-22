بكتريا قاتلة في فلوريدا عقب إعصار إيان.. تعرف على أبرز أعراضها

تشهد فلوريدا ارتفاعًا في عدد الإصابات المميتة التي تسببها بكتيريا ضمة جارحة في أعقاب إعصار إيان، حيث أعلن مسؤولو الصحة عن وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 29 شخصًا في مقاطعة لي بعد الإعصار.

وتم العثور على بكتيريا “ضمة جارحة”، في مياه البحر الدافئة والمالحة، ووفقًا لـ وزارة الصحة في فلوريدا، قال مسؤولو الصحة إن أي شخص مصاب بجروح مفتوحة أو جروح يجب أن يتجنب المياه الراكدة أو مياه الفيضانات أو مياه البحر في المنطقة.

ونصحت الدائرة في بيان صحفي “انسكابات مياه الصرف الصحي في المياه الساحلية، مثل تلك التي تسبب بها إعصار إيان، قد تزيد من مستويات البكتيريا، ويمكن أن يتعرض الأشخاص المصابون بجروح مفتوحة أو جروح أو خدوش من خلال التلامس المباشر مع مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة”.

و يمكن أن تسبب بكتريا الضمة الجارحة، أيضًا المرض لدى أولئك الذين يأكلون المحار والمحار النيء أو غير المطبوخ جيدًا، وتسبب العدوى مرضًا شديدًا أو الموت، وتشمل الأعراض الحمى والقشعريرة وانخفاض ضغط الدم وتقرحات الجلد.

وقال المسؤولون في البيان: “إذا كان هناك من يشعر بالقلق من أنه ربما يكون قد تعرض لـ الضمة الجارحة، ويعاني من الأعراض المذكورة فعليه التماس العناية الطبية على الفور يجب على الأفراد المصابين بعدوى الجروح أيضًا طلب الرعاية على الفور”.