بكلمات مؤثرة.. ميسي يهدي كأس العالم إلى مارادونا

أهدى أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، الثلاثاء كأس العالم التي فاز بها ورفاقه في قطر، إلى روح الأسطورة الراحل دييغو مارادونا “الذي شجعنا من السماء”.

وقدم ميسي الشكر الجزيل لكل المجموعة “الجميلة” التي رافقته في البطولة، سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني، وجميع “المجهولين” الذين ساهموا في تسهيل الأمور عليهم، وكل الذين دعموا المنتخب خلال رحلته في البحث عن اللقب الذي كان غائبا منذ أكثر من 3 عقود.

واعتبر ميسي، في منشور على حسابهعل “إنستغرام”، أن “هذه الكأس التي فزنا بها تنتمي أيضا إلى كل أولئك الذين لم يفوزوا بها في نهائيات كأس العالم السابقة التي لعبناها، كما حدث في 2014 في البرازيل، حيث استحقها الجميع لقتالهم حتى النهاية، وعملوا بجد وأرادوا ذلك بقدر ما فعلت”.

وقال: “غالبا ما يكون الفشل جزءا من الرحلة والتعلم، ودون خيبات أمل يستحيل أن يأتي النجاح.