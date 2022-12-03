بكل سهولة.. طريقة التواصل مع فريق الدعم الفني لـ “إنستجرام”

من الوارد أن يتعرض حسابك الخاص على إنستجرام لعطل، يحتاج منك إلى اللجوء لمركز الدعم الخاص بمنصة التواصل للمساعدة.

في هذا الصدد، كشف موقع “بيزنس انسايدر” عن خطوات بسيطة، يمكن من خلالها اللجوء لمركز الدعم الخاص بالتطبيق للحصول على المساعدة.

كيف تحصل على مساعدةإنستجرام من مركز الدعم الفني ؟

مركز الدعم الفني الخاص بالتطبيق للوصول له عبر الموقع الإلكتروني اتبع الخطوات التالي :

قم بالدخول على موقع إنستجرام عبر الويب باستخدام حاسوبك الخاص، وقم بالضغط على زر المساعدة المثبت أسفل خانة الحسابات الخاصة المقترحة على يمين الشاشة بالموقع، واتبع الإجراءات.

مركز دعم أنستجرام عبر الهاتف

للقيام بذلك عبر هاتفك الخاص، قم بفتح تطبيق إنستجرام ثم الدخول على حسابك الشخصي.

ثانيا، قم بالضغط على خاطة الخطوط الثلاث المتراصة أعلى الركن الأيمن من شاشة التطبيق، ثم قم بالضغط على اختيار الإعدادات.

ثالثا، قم بالضغط على اختيار المساعدة، ثم قم بالضغط على اختيار مركز الدعم الفني، Help Center، واتبع الإرشادات.