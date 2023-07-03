بكوادر مدربة.. تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًا

المناطق_واس

كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التطهير من جهودها، وذلك تزامنًا مع وصول الحجاج والزائرين للمسجد النبوي وتجهيزه لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وتعمل الإدارة على تعقيم وتعطير المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال البرامج اليومية على مدار الساعة وبأفضل الأجهزة والكوادر البشرية حيث تتم الأعمال من خلال 600 معدة غسيل، ويشغلها كوادر مدربة عليها وتبلغ كمية المطهرات أكثر من 109 آلاف لتر يوميًا ، كما تبلغ كمية المعقمات أكثر من 126 ألف لتر ، بالإضافة إلى 30 ألف لتر من المعطرات يوميًا.